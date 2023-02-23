İonut Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Pop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İonut Pop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İonut Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Pop 1 Ağustos 1997 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Alin Pop şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Pop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCI yapmaktadır. İonut Pop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Pop'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İonut Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2013 yılında AS Rom Altyapı

30 Haziran 2014 yılında FC Bihor U19

1 Temmuz 2014 yılında Roma A19

17 Temmuz 2016 yılında Andria

30 Haziran 2017 yılında Roma

7 Temmuz 2017 yılında Alessandria

1 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

10 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında FC Hermannstadt

İonut Pop kimdir

İonut Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Pop şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İonut Pop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İonut Pop nereli

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