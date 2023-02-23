İonut Radescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Radescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Radescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Radescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Radescu 20 Mart 1995 tarihinde Câmpulung Muscel şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Laurenţiu Rădescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Radescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İonut Radescu'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Radescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Radescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Radescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Radescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atletic Bradu

1 Temmuz 2014 yılında ACS Urban Titu

1 Temmuz 2015 yılında SCM Pitești

1 Temmuz 2016 yılında CS Mioveni

İonut Radescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Radescu şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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