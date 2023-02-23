İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İonut Serban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İonut Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Serban 9 Mart 1992 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuţ Andrei Şerban şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Serban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Serban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 6 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. İonut Serban'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İonut Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Jiul Petroșani

1 Temmuz 2010 yılında Arieșul Turda

1 Ocak 2011 yılında Chindia

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul

10 Şubat 2014 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2014 yılında Viitor. Craiova

6 Ocak 2016 yılında SCM Pitești

İonut Serban kimdir

İonut Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Serban şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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İonut Serban nereli

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