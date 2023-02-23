İonut Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Stoica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Stoica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Stoica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Stoica 6 Ocak 1988 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Stoica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Stoica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4EL yapmaktadır. İonut Stoica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İonut Stoica'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Stoica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Stoica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Stoica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Stoica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2011 yılında Damila Maciuca

5 Ağustos 2013 yılında Ramnicu Valcea

1 Temmuz 2016 yılında CS Mioveni

4 Temmuz 2017 yılında FC Hermannstadt

İonut Stoica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Stoica şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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