İonut Tanase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Tanase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Tanase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Tanase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Tanase 9 Ocak 1998 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Georgian Tănase şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Tanase Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Tanase, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Tanase'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Tanase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Tanase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Tanase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Tanase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında UTA BD

22 Ağustos 2018 yılında L. Teuz Cermei

26 Ocak 2019 yılında FC U Craiova

30 Mart 2021 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2021 yılında Crisul Chisineu

27 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

İonut Tanase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Tanase şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

İonut Tanase Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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