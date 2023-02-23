İonut Tudorache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Tudorache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Tudorache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Tudorache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Tudorache 12 Eylül 2000 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Daniel Tudorache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Tudorache Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. İonut Tudorache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Tudorache'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Tudorache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Tudorache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Tudorache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Tudorache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında CS Afumati

1 Temmuz 2021 yılında Progresul Sp.

İonut Tudorache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Tudorache şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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