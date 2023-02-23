İonut Vina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Vina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Vina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Vina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Vina 20 Şubat 1995 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Daniel Vînă şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Vina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Vina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İonut Vina'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Vina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Vina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İonut Vina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Vina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2011 yılında FC Viitorul

31 Temmuz 2013 yılında Roma A19

1 Şubat 2014 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2015 yılında Roma A19

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

8 Ocak 2016 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2016 yılında FC Viitorul

11 Temmuz 2019 yılında FCSB

31 Temmuz 2021 yılında Univ. Craiova

İonut Vina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Vina şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

İonut Vina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.