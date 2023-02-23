İonut Zaharia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Zaharia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Zaharia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Zaharia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Zaharia 19 Temmuz 2003 tarihinde Moreni şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Andrei Zaharia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Zaharia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Zaharia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İonut Zaharia'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İonut Zaharia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Zaharia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Zaharia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Zaharia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

İonut Zaharia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Zaharia şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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