İonut Zanfir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İonut Zanfir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İonut Zanfir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İonut Zanfir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İonut Zanfir 21 Ağustos 2000 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ionuț Marius Zanfir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İonut Zanfir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İonut Zanfir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına - tarihinde katılmıştır. İonut Zanfir'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İonut Zanfir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ionut.zanfir.9041

İonut Zanfir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İonut Zanfir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İonut Zanfir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İonut Zanfir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2021 yılında ACSO Filiasi

1 Ocak 2022 yılında FC U Craiova

8 Şubat 2022 yılında ACSO Filiasi

30 Haziran 2022 yılında FC U Craiova

İonut Zanfir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İonut Zanfir şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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