İOS 16 güncellemesi alacak İphone modelleri | İOS 16 alamayacak telefonlar hangileri?

Dünyada en çok tercih edilen akıllı telefon markası olan Apple, İphone modelleri için yeni sistem güncellemesi vermeye hazırlanıyor. Her yeni İphone modeli sonrası diğer alt modelleri kullananlara sunulan güncelleme telefonlarda stabilizasyon artıyor. Her model için ayrı bir sürümde olan güncelleme genel olarak her modelde aynı özellikleri sunuyor. Firma birçok telefonuna güncelleme vermesiyle adından söz ettirse de bu kez miladını doldurmuş bazı modeller İOS 16 güncellemesi alamayacak. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunanlar İOS 16 güncellemesi alacak İphone modelleri başlığını internet arama motorunda araştırıyorlar. Bu kapsamda bizlerde bu arama başlığının cevabını ve " İOS 16 alamayacak telefonlar hangileri? " sorusun yanıtına haberimizde yer verdik.

İOS 16 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

Apple'nın sistem değişikleri ve yenilikleri barındıran güncellemesi İOS 16'yı alacak İphone modelleri şöyle:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

İOS 16 ALAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

Apple'nın yeni güncellemesi olan İOS 16'yı alamayacak İphone ve iPad modelleri şöyle:

iPhone 6s,

iPhone 6s Plus

iPhone SE 2016

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

12.9 inç iPad Pro (2016+)

10.5 inç iPad Pro (2016+)

11 inç iPad Pro (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad6

iPad7

iPad 8

iPad 9

iPad Mini 5

iPad Mini 6