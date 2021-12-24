İOS 16 güncellemesi alacak İphone modelleri | İOS 16 alamayacak telefonlar hangileri?
Apple'nın İphone modellerine gelen yeni sistem güncellemesi İOS 16'nın hangi telefonlara geleceği belli oldu. Bu kapsamda İOS 16 güncellemesi alacak İphone modelleri araştırılıyor. Peki İOS 16 alamayacak telefonlar hangileri? İşte detaylar...
Dünyada en çok tercih edilen akıllı telefon markası olan Apple, İphone modelleri için yeni sistem güncellemesi vermeye hazırlanıyor. Her yeni İphone modeli sonrası diğer alt modelleri kullananlara sunulan güncelleme telefonlarda stabilizasyon artıyor. Her model için ayrı bir sürümde olan güncelleme genel olarak her modelde aynı özellikleri sunuyor. Firma birçok telefonuna güncelleme vermesiyle adından söz ettirse de bu kez miladını doldurmuş bazı modeller İOS 16 güncellemesi alamayacak. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunanlar İOS 16 güncellemesi alacak İphone modelleri başlığını internet arama motorunda araştırıyorlar. Bu kapsamda bizlerde bu arama başlığının cevabını ve " İOS 16 alamayacak telefonlar hangileri? " sorusun yanıtına haberimizde yer verdik.
İOS 16 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ
Apple'nın sistem değişikleri ve yenilikleri barındıran güncellemesi İOS 16'yı alacak İphone modelleri şöyle:
iPhone 14
iPhone 14 Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone SE 2020
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
İOS 16 ALAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?
Apple'nın yeni güncellemesi olan İOS 16'yı alamayacak İphone ve iPad modelleri şöyle:
iPhone 6s,
iPhone 6s Plus
iPhone SE 2016
iPad Pro 2022
iPad Pro 2021
12.9 inç iPad Pro (2016+)
10.5 inç iPad Pro (2016+)
11 inç iPad Pro (2018+)
iPad Air 3
iPad Air 4
iPad Air 5 (2022)
iPad6
iPad7
iPad 8
iPad 9
iPad Mini 5
iPad Mini 6