iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler göz doldurdu!

Geçtiğimiz hafta iPhone 14'ü tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanılabileceğini duyurmuştu.

İOS 16 KULLANIMA SUNULDU

iOS 16, dün akşam iPhone modellerine sunuldu. iPhone ekranlarında artık duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Kullanıcılar, artık kilit ekranına widget ekleyebilecek.

Mesajlar uygulaması da tamamen değişiyor. Mesajlar uygulamasında gönderilen mesajlar düzenlenebilecek. SharePlay isimli yeni özellik sayesinde toplu halde dizi izlenebilecek ve müzik dinlenecek.

iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max