iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler göz doldurdu!

Apple, iOS 16 güncellemesi kullanıma sunuldu. Güncelleme ile gelen yenilikler ise kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Gül Erdoğan
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iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler göz doldurdu!

Geçtiğimiz hafta iPhone 14'ü tanıtan Apple, iOS 16'nin 12 Eylül'den itibaren kullanılabileceğini duyurmuştu.

İOS 16 KULLANIMA SUNULDU

iOS 16, dün akşam iPhone modellerine sunuldu. iPhone ekranlarında artık duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Kullanıcılar, artık kilit ekranına widget ekleyebilecek.

Mesajlar uygulaması da tamamen değişiyor. Mesajlar uygulamasında gönderilen mesajlar düzenlenebilecek. SharePlay isimli yeni özellik sayesinde toplu halde dizi izlenebilecek ve müzik dinlenecek.

iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler göz doldurdu!

iOS 16 güncellemesi yalnızca iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine gönderilecek. Bu nedenle, günümüzde bile hala ilgi gören iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (1.nesil), güncelleme alamayacak.

iOS 16 ile iPhone'lara gelen yeni özellikler göz doldurdu!

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde:

iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2. ve 3. nesil)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max

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