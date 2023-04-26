İOS 16 Özellikleri ! Bu Özelliklere Bayılacaksınız! İşte En Yeni Özellikler

İOS akıllı telefon modellerine her geçen dönem yeni türleri ekleniyor. Böylece kullanıcılar yeni İOS modelleriyle heyecanla buluşuyor. Kuşkusuz İOS 16 özellikleri en çok merak edilenler listesinde yer alıyor. Çünkü söz konusu modern ve yeni akıllı telefon modeli çok yakın bir zamanda piyasalardaki yerini alacaktır. Bununla birlikte bilindiği üzere İOS telefonları en uygun fiyatlar üzerinden satışa sunuluyor. Bu kapsamda daima müşteri memnuniyeti elde ediliyor. Bu bakımdan söz konusu şık yeni modeli en uygun fiyattan satın alabileceksiniz. Böylece ekonomik durumunuzu sarsmadan en kaliteli İOS akıllı cep telefon modeline kolayca sahip olabileceksiniz.

Haberin Devamı

Kilit Ekranında Yapılan Yenilikler

Yeni İOS 16 özellikleri arasında kilit ekranında bazı yenilikler gerçekleştirilmiştir. Böylece kullanıcıların bu özellikten en iyi şekilde faydalanması sağlanmıştır. Bu bağlamda ilgili alana ekran kilidi galerisi ilave edilmiştir. Birçok özelliklere sahip olan bu alan içerisinden eşsiz düzeyde saat, arka plan ve tarih gibi birçok farklı seçenekleri bulabileceksiniz.

Kilit Ekranı Değiştirmek

Cihazınız üzerinden kolay bir şekilde kilit ekranınızı değiştirebileceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken eylem ekranı basılı tutup hemen sonrasında kaydırmanızdır.

Haberin Devamı

Safari Bölümünde Yapılan Yenilikler

Bu bölüm üzerinden arkadaşlarınızla kusursuz bir şekilde grup paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Böylece Safari alanında yapılan güncellemelere hemen ulaşabilirsiniz. Sekme grubu başlangıç sayfaları ve sekme grupları üzerinden iğnelenmiş sayfalarda bazı yenilikler yapılmıştır. Buna göre bu bölümleri daha pratik ve profesyonel anlamda kullanabileceksiniz.

Yeni Dil Seçenekleri

Söz konusu telefon modelinde artık yepyeni ve daha geniş düzeyde dil seçeneklerine yer verilecektir. Böylece cihazınız üzerinden Türkçe dil seçeneği haricinde uluslararası anlamda birçok farklı dil seçeneklerinden güvenle ve hızlı bir şekilde faydalanabileceksiniz. Örneğin cihazınızın ana ekranı sağ üst köşe kısmından tüm yeni dil seçeneklerine ulaşabileceksiniz. Bu bağlamda cihazınızı ister sadece Türkçe ister Felemenkçe, Arapça, İngilizce, Endonezya, Korece, Lehçe, Tayca gibi pek çok farklı dil seçenekleri üzerinden kullanabileceksiniz.

Videolarda Canlı Metin Özelliği

Bugün geliştirilen birçok akıllı telefonlarda artık yüksek teknolojili çeşitli uygulamalar kullanılıyor. Bu bağlamda kullanıcıların telefondan en kaliteli düzeyde faydalanmasının sağlanmasıdır. Bu bakımdan İOS 16 özellikleri arasında videolarda canlı metin özelliğine yer verilecektir. Bu bakımdan kullanıcılar cihazı üzerinden yüksek HD görüntü kalitesi üzerinden metinleri donma ve kasma durumu yaşanmadan canlı olarak izleyebilecek veya oluşturabilecektir. Canlı Metin özelliği doğruda duraklatılmış metin içerikli videoların yeniden canlı olarak sunulmasını kapsıyor. Böylece uygulama üzerinden kolayca kopyalayıp yapıştırma ve araştırma, çeviri gibi olanaklardan faydalanabilirsiniz.

Siri Uygulamasında Yenilikler

Siri uygulaması sadece İOS telefonlarda değil tüm akıllı ve son model telefonlarda yer alıyor. Bu uygulamanın ana mantığı siz değerli kullanıcılara konum ve diğer bilgileri pratik ve sağlıklı bir şekilde sesli olarak aktarmasıdır. Bu kapsamda İos 16 Telefon modelinde siri uygulamasında bile bazı yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikler arasında kestirmeler için kolay kurulumlar, mesajların doğrudan otomatik olarak gönderilmesi yer alıyor. Böylece telefon sahipleri siri üzerinden bile kafa karışıklığı yaşamadan mesajlarını güvenle karşı tarafa gönderebilecektir.