İp Büküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İp Büküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, İp Büküm Makinesi Operatörü ne iş yapar, İp Büküm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İp Büküm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İp Büküm Makinesi Operatörü Tanımı;

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İp Büküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İp Büküm Makinesi Operatörü Maaşları

İp Büküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük İp Büküm Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İp Büküm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.33

Meslek Adı :

İp Büküm Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen talimatlara göre, katlı bobinleri ve boş patronları makinedeki ilgili yerlere yerleştirerek, makineyi çalıştıran ve makinenin iplik bükümüne nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-İp Büküm Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Katlı bobinleri ve boş patronları (konik, kalem ve masura) makinedeki ilgili yerlere yerleştirerek iplik uçlarını kılavuzlardan geçirip makineyi çalıştırmak,

b) Makinenin çalışmasını devamlı kontrol ederek kopukları bağlamak,

c) Biten katlı bobinlerin yerine dolusunu takarak makineyi beslemek,

d) Dolan bükülü bobinleri çıkarmak, ilgili yere götürmek,

e) Telefin az olmasını sağlamak ve çıkan telefleri belirlenen yere koymak,

f) Pazron, etiket ve su boyalarını rengine dikkat ederek kullanmak,

g) Hatalı sarılmış, katlı ve bükülü iplik bobinlerini ayırmak, belirlenen yere koymak,

h) Kopça değiştirmek,

i) Millere sarılan ipleri temizlemek,

j) Hata ve arızaları amirine bildirmek,

k) Makine ve çalışma alanının temizliğini yapmak,

l) Makinenin yağ seviyesini kontrol etmek, eksildiğinde takviye edilmesini sağlamak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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