IP TV kapatıldı mı? IP TV kullanılıyor mu, ne zaman kapanacak?

İstanbul merkezli olan IP TV birçok ücretli platformdaki içeriği kaçak yollarla yayınlıyordu. Hakkında çıkan iddialar sonrası ise IP TV kapatıldı mı? Sorusu gündem oldu. Ucuz abonelik sistemiyle birçok platformun içeriğini yayınlayan bu hizmeti çok sayıda kişinin kullandığı ve sektöre zarar verdiği biliniyor. Peki IP TV kullanılıyor mu, ne zaman kapanacak? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

IP TV NEDİR?

IP TV, İnternet protokolü üzerinden görüntü ve ses aktarımı. Tüm Dünya'da birçok televizyon istasyonları IP Video Server kullanarak İnternet üzerinden kendi yayınlarının izlenebilmesini sağlamışlardır. IP TV’yi bu teknolojinin kullanılarak şifreli veya şifresiz kanalların, IP paketlerine dönüştürülerek internet erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya yayınlanması şeklinde açıklayabiliriz. Yani IP TV, diğer platformların sunduğu ücretli içerikleri uydudan iletmek yerine internet bağlantınız üzerinden gönderir.

IP TV KAPATILDI MI?

Seko IPTV, telifle korunmuş içerikleri yasal olmayan yolları kullanarak, kendi oluşturduğu bayilik gibi platformlarda aylık ve yıllık olarak kullanıcılarına sunuyordu. Sinema ve platform yayıncılığının aktif yasal ekosistemini korumak ve dijital korsanlıkla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren ACE (The Alliance for Creativity and Entertainment), korsan bir şekilde yayın yapan Seko IPTV’nin kapatıldığını resmen açıkladı.

IP TV KULLANILIYOR MU, NE ZAMAN KAPANACAK?

ACE tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul merkezli olduğu öğrenilen Seko IPTV adlı işletmecinin korsan yayıncılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ACE ve işletmeci işbirliğine giderek Seko IP TV hizmetlerinin tamamını kapattı.

Şu anda Seko TV'ye bağlı olan bütün alan adları ACE’ye aktarılmış durumda görünüyor. Bu adresler açıldığında ACE web sitesinine yönlendirilerek yasal olarak izleme ibaresi gösteriliyor.

ACE NEDİR?

ACE, sinema ve platform yayıncılığının sekteye uğramasını engellemek ve dijital korsanlıkla mücadele etmek amacıyla tüm dünyada faaliyet gösteren bir topluluktur. Korsanlığa karşı cezai ihbarlar, hukuk davaları yürüten ve korsan yayıncılığın önüne geçmek için mücadele eden ACE, küresel çapta birçok yasadışı yayın sitesine, kaçak yayın platformlarına ve bunların sahiplerine cezai yaptırım uyguladı.