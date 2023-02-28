İpehe Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İpehe Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İpehe Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İpehe Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İpehe Williams 7 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İpehe Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İpehe Williams'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İpehe Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İpehe Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İpehe Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İpehe Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2022 yılında FC Van

İpehe Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İpehe Williams şuan FC Van takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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