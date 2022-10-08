İpek Ağırlaştırıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Ağırlaştırıcı görev tanımı nedir, İpek Ağırlaştırıcı ne iş yapar, İpek Ağırlaştırıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Ağırlaştırıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Ağırlaştırıcı Tanımı;

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İpek Ağırlaştırıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Ağırlaştırıcı Maaşları

İpek Ağırlaştırıcı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İpek Ağırlaştırıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Ağırlaştırıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.12

Meslek Adı :

İpek Ağırlaştırıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpeğe ağırlık ve peklik vermek üzere kalay ve fosfat karışımı ile muamele eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Ağırlaştırıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İpeği battaniye veya çadır bezine sarmak,

b) Bunu bir santrifüj makinesinin kazanına yerleştirmek,

c) Karıştırma tankı içinde bulunan kalay karışımını santrifüj makinesine pompalar ve makineyi içinde pekleştirilecek ipek bulunduğu halde bir müddet çalıştırmak,

d) Karışımı boşaltıp, malzemeyi püskürtme su ile yıkayan bir makineye aktarmak,

e) Malzemeyi içinde fosfat bulunan bir santrifüj makinesine geçirip, kalayı ipeğe tespit edinceye kadar makineyi çalıştırmak,

f) İstenilen ağırlık ve peklik elde edilinceye kadar işlemi tekrar etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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