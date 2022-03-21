İpek Böceği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Böceği Teknikeri görev tanımı nedir, İpek Böceği Teknikeri ne iş yapar, İpek Böceği Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Böceği Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Böceği Teknikeri Tanımı;

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İpek Böceği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Böceği Teknikeri Maaşları

İpek Böceği Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İpek Böceği Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Böceği Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.05

Meslek Adı :

İpek Böceği Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İpekböceği yetiştirme ve ipek elde etme alanında, ziraat mühendisine (zootekni uzmanı) yardımcı olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Böceği Teknikeri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İpekböceği barınak planını incelemek,

b) Plana göre barınakların yapılması için gereken malzemeyi sağlamak,

c) Çalışmaları plana uygun olarak yürütmek

,d) İpekböceği kozalarının alınması, barınakların temizlenmesi için gereken çalışmaları yapmak,

e) İpekböceği cinsinin iyileştirilmesi ve böcek hastalıkları ile savaşım için yapılan planları uygulamak,

f) İpekböceğinin beslenmesi için kaliteli dut yaprağı üretilmesine çalışmak,

g) İpeğin elde edilmesi ve pazarlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) İpekböceği üretimine danışmanlık yapmak.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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