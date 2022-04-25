İpek Böcekçiliği İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Böcekçiliği İşçisi görev tanımı nedir, İpek Böcekçiliği İşçisi ne iş yapar, İpek Böcekçiliği İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Böcekçiliği İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Böcekçiliği İşçisi Tanımı;

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İpek Böcekçiliği İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Böcekçiliği İşçisi Maaşları

İpek Böcekçiliği İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İpek Böcekçiliği İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Böcekçiliği İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6123.02

Meslek Adı :

İpek Böcekçiliği İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Arı Ve İpekböceği Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpek böceği tohumlarını üretme, yetiştirme ve geliştirme gibi çeşitli işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Böcekçiliği İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İpek böceği güvelerince biriktirilen yumurtaları toplamak,

b) Sağlıklı yumurtaları ayırıp temizleyerek uygun derecede gelişmeleri için yerleştirmek,

c) Büyüyen kurtları besleme tablalarına alıp, dut yapraklarını böceklerin üzerine serpmek,

d) Yaprakların istenilen tazelik ve rutubette kalması için üzerlerini parafinli kağıtla kapatmak,

e) Beslenme odasının istenilen hava şartlarında olması için gereken tedbirleri almak,

f) Beslenme devresi sona eren böcekleri koza örmeleri için çavdar sapından yapılmış askılara alıp,belirli süre kozaları askıda bekleterek elde edilen kozaları tasnif etmek,

g) Kozaları istenilen yerden neşterle keserek krizalitleri çıkarıp, erkek ve dişilerini gözle ayırmak,

h) Dişi krizalitleri içinde odun talaşı serili olan tahta tablalara koyup, üzerlerini delikli kağıtla kapatarak kelebeklenmeye terk etmek,

i) Kelebeklenme safhasını tamamlayan dişi kelebekleri içerisi kolalı kağıtla kaplı olan tablalara yerleştirip, erkek krizalitleri dişilerinin üzerine eliyle bırakarak çiftleşmeye terk etmek,

j) Belirli süre sonunda çiftleşenleri ayırıp, çiftleşmeyenleri tekrar çiftleştirmek,

k) Çiftleşme sonunda erkek krizalitleri soğuk hava deposuna koyarak daha sonraki çiftleşme için dinlendirmek,

l) Dişi kelebeklerin yumurtalarını kolalı kağıt üzerine dökmesi sonunda dişi kelebekleri ayırmak,

m) Kötü tohumları atıp iyilerini kurutup, bez torbalara doldurarak kış uykusuna terk etmek,

n) Kış uykusunu tamamlayan tohumları paketleyip satışa hazır hale getirmek,

o) Yetiştirme odası ve tablalarını temizleyip dezenfekte etmek,

p) Birden fazla ipek böceği çeşidinin yetiştirilmesinde uzmanlaşabilir,

q) Bir mühendis nezaretinde daha verimli tohum elde etme etmek için kendisine verilen benzer görevleri de yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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