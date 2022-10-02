İpek Boyamacı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Boyamacı (Elle) görev tanımı nedir, İpek Boyamacı (Elle) ne iş yapar, İpek Boyamacı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Boyamacı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Boyamacı (Elle) Tanımı;

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İpek Boyamacı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Boyamacı (Elle) Maaşları

İpek Boyamacı (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İpek Boyamacı (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Boyamacı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.04

Meslek Adı :

İpek Boyamacı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpek kumaşların üzerine çeşitli yöntem ve tekniklerle renklendiren, çeşitli desenleri ve figürleri yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Boyamacı (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyama işleminde kullanılan boya, kasnak, fırça, vb. malzemeleri temin etmek

, b) Boyama yapılacak ipek kumaşı seçmek,

c) İpek kumaşı boyamaya hazır hele getirmek için suya basmak (apresini almak),

d) İpek kumaş boyama uygulama türlerinden boyama için seçim yapmak,

e) Boyama yapmak için desen ve figürler belirlemek,

f) İpek kumaşı kasnağa yerleştirerek germek,

g) Gerektiğinde uygulanacak desen ve figürlerin önce parşömen kağıdı ve kurşun kalemle kopyasını çıkarmak,

h) Desen ve figürlerin kopyası bulunan parşömen kağıdını veya fotokopi kağıdını boyanacak ipek kumaşın altına tutturmak,

i) Boyama yapılacak boyaları ve renkleri seçmek, boyaları karıştırmak, çalkalamak, su ve inceltici katmak suretiyle uygun kıvamda boyamaya hazır hele getirmek,

j) Gerektiğinde boyanacak ipek kumaş üzerine, desen ve figürlerin sınırlarını gutta ile belirlemek,

k) İpek kumaşın boyanacak zeminini, boyama esnasında su ile nemlendirmek,

l) İpek kumaş boyama teknikleri kullanarak ipek kumaşa istenilen renklerde boya uygulamak,

m) Boyama işlemi bittikten sonra, kullanılan fırça ve boya kaplarını temizlemek,

n) Boyama işleminden sonra ipek kumaşın, boyanan kısımlarını tersten ütülemek suretiyle boyayı sabitleştirmek,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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