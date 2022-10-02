İpek Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İpek Dokumacı görev tanımı nedir, İpek Dokumacı ne iş yapar, İpek Dokumacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İpek Dokumacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İpek Dokumacı Tanımı;

__

İpek Dokumacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İpek Dokumacı Maaşları

İpek Dokumacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İpek Dokumacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İpek Dokumacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.43

Meslek Adı :

İpek Dokumacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İpek el dokumaya hazırlık yapma, ipek el dokuma yapma, kalite kontrolü yapma ve depolama işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İpek Dokumacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İpek el dokumaya hazırlık yapmak,

b) Tekniğe uygun tahar yapmak

c) Atkı ipliğini tekniğine uygun olarak masuraya sarmak,

d) İpek el dokuma tekniğini uygulamak,

e) Bezayağı tekniğini uygulamak,

f) Dokumada bitirme işlemleri uygulamak,

g) Tekniğe uygun olarak kalite kontrolü yapmak,

h) Dokumayı tekniğine uygun katlamak ve depolamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?