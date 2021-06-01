İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olan Musa Orhan'ın avukatından, skandal savunma: Babası kızını korusaydı!

Siirt'te meydana gelen olayda, 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma esnasında Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını, kızını korumamakla suçladı.

MUSA ORHAN ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra tabancayla intihara kalkışarak 2 gün boyunca hastanede tedavi görmesi ve 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybetmesi hakkındaki dava devam ediyor. İpek Er'in bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığı davanın, bugün 3'üncü duruşması görüldü.

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DURUŞMAYA KATILANLAR

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa Orhan'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. İpek Er'in ailesi, Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşma salonunda yerlerini aldı.

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"BİR BABANIN GÖREVİ KIZINI KORUMAK, OKUTMAKTIR"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, avukatların savunmasıyla devam ederken mahkeme salonuna SEBGİS işe bağlanan Orhan'ın avukatının savunması infial yarattı. Avukat, İpek'in babası Fuat Er'i, kızını koruyamamakla suçlayarak "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.

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MUSA ORHAN'IN SAVUNMASI

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamarı reddeden Musa Orhan ise, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiğini iddia ederek olayın başından beri kendisinin linç edilmek istendiğini söyledi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

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﻿GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Musa Orhan, bakanlık tarafından yapılan şu açıklamayla görevden Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmişti:

"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir''

Orhan, Siirt Valiliği'nin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.