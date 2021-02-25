İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu iddia edilmişti: Musa Orhan davası 1 Haziran'a ertelendi

Batman'da yaşanan intihar vakasında, ilümünden önce yazdığı mektupta eski uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren 18 yaşındaki İpek Er'in ölümüne ilişkin mahkemenin bugün yapılan duruşmasında, tutuksuz olarak yargılanan sanık Musa Orhan, sessizliğini bozmadı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 1 haziran tarihine ertelenmesine karar verdi.

20 GÜN BOYUNCA ALIKOYDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen olayda, tabancayla intihara kalkışmasının ardıdan kaldırıldığı hastanede, 18 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybeden İpek Er, girişiminden önce yazdığı mektupta eski uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisini 20 gün boyunca alıkoyduğunu ve tecavüz ettiğini yazmıştı.

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SESSİZ KALMA HAKKINI KULLANDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 12 yıldan az olmamak suretiyle hapis cezası istenen davanın, ikinci duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İpek Er'in ailesinin de katıldığı duruşmada, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları yer aldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan ttuksuz sanık Musa Orhan, davada sessiz kalma hakkını kullandı.

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SOSYAL MEDYA HESABININ OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Mahkeme heyetinin, cumhuriyet savcısı, İpek Er'in aile avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını almasının ardından açıkladığı kararda, Orhan'ın sosyal medya hesaplarının olup olmadığının incelenmesi amacıyla duruşmanın 1 Haziran 2021 tarihine ertelendiği belirtildi.

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