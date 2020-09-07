İpek Filiz Yazıcı korona mı oldu? İpek Filiz Yazıcı koronavirüse mi yakalandı?

İpek Filiz Yazıcı korona mı oldu? AŞK 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku magazin gündemini ayağa kaldırdı. Netflix için çekilen gençlik dizisi Aşk 102'nin çekimleri öncesi yapılan koronavirüs testlerinde dizinin 3 başrol oyuncusu pozitif çıktı. İlk olarak Alina Boz ve Kubilay Aka'nın testinin pozitif çıkmasının ardından bir diğer genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekimlerine başlanacak olan AŞK 102'nin seti öncesi oyunculara korona virüs testi yapıldı. Yapılan testin ardından baş rol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kubilay Aka, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı.

Öte yandan aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan Aşk 102 oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi.

AŞK 102 ekibinin genç oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın testlerinin pozitif çıkması haberi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 3 ünlü oyuncunun haberini alan hayranları sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol aldı.

2017 yapımı Sevda’nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz, "Vatanım Sensin" de rol almıştır. Alina Boz son olarak Elimi Bırakma isimli dizinin başrolünü üstlenmiştir.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Lise de öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İpek Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştır.

İpek Filiz Yazıcı şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanmak olan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.

İpek Yazıcı bugünlerde Elimi Bırakma adlı dizide rol alıyor.

İpek Yazıcı bugünlerde Elimi Bırakma adlı dizide rol alıyor.

İpek Filiz Yazıcı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)

2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)