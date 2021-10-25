İpek kirpik taktıranların dikkatine! Genç kadın neredeyse gözlerinden oluyordu!

Jessica Shannon isimli genç kadın, İngiltere'de bir güzellik merkezine gitti. Gözlerinin daha güzel gözükmesini isteyen Shannon, ipek kirpik işlemini denemek istedi. Kirpiklerini taktırmasının ardından eve giden 25 yaşındaki genç kadın, hayatının en büyük paniğini yaşadı. Eve gittiğinde gözleri şişti, görme kaybı yaşadı. Neredeyse kör oluyordu.

KİRPİK ÇIKARILINCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Eve döndüğünde hayatının şokunu yaşayan Shannon, gözlerindeki acının sebebini öğrenmek için ayna karşısına geçti, karşılaştığı manzara karşısında paniğe kapılan genç kadın kendini hastaneye attı. Doktorunun verdiği bilgiler doğrultusunda, ipek kirpiğin gözlerinde enfeksiyona sebep olduğu öğrenildi. Gözlerinde kornea sıyrıklarının olduğu belirlenen genç kadının, kirpikleri çıkarıldı ve antibiyotik tedavisi görerek, tekrar sağlına kavuşturuldu.

BİR HAFTA İÇİNDE NORMALE DÖNDÜ

Gözlerinin tamamen normale dönmesinin bir haftasını aldığını belirten Shannon, kirpik yapıştırıcısının gözlerine çok büyük zarar verdiğini açıklayarak, 'şiddetli' ve 'acı verici' reaksiyon konusunda farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Shannon, "Kirpiklerimin çıkartılması bir buçuk saat aldı. Çünkü gözlerim sürekli sulanıyordu, bu kirpikleri sertleştirmiş ve bir araya toplanmıştı. Yapıştırıcıyı çıkarmak için onları ayırmak için her bir kirpiği tek tek geçmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.