İpek, Portekiz’de finalde

Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde düzenlenen 25 bin Dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında ter döken milli tenisçi İpek Soylu, teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Sırasıyla Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Norveçli 5 numaralı seribaşı Ulrikke Eikeri'yi ile karşılaşan Soylu, güçlü bir performans ortaya koydu. 1 saat 18 dakika süren yarı final mücadelesinde Eikeri'yi 6-0, 7-5'lik setlerle 2-0 yenen başarılı sporcu, Figueria Da Foz Tenis Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmemeyi başardı. Bu sezon teklerde 4. finalini gören Soylu, daha önce ikisi Mısır, biri Tayland'da olmak üzere oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak kupaya uzanmıştı. Milli raketin yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi turnuvaya wild card ile katılan 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov. Kanadalı raket Sebov şu an dünya 239 numarasında.

Kaynak: İHA