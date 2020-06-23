Oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu. Nisan ayında nikah masasına oturduğu eşi Murat Evler ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Tanrıyar, oğulları Aras'ı sağlıklı bir bir şekilde dünyaya getirdi.

ARAS BEBEK DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

Annelik duygusunu ilk kez tadan İpek Tanrıyar heyecanını takipçileriyle paylaştı ve şu sözlerle mutlu haberi verdi; “Sevgili dostlarım; bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz.”

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980, İstanbul, Türk oyuncu ve manken.



1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.



Filmografi

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)

Karate Can - (2000)

MURAT EVLER KİMDİR?

İpek Tanrıyar'ın müstakbel eşi Murat Evler hakkında çok fazla bilgi yok. Murat Evler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularını çift bugüne kadar yanıtsız bıraktı. İpek Tanrıyar 25 Ekim 1980 doğumlu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezun oldu ancak bambaşka bir alanda kariyer yaptı. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Murat Evler'den sahne aldığı tiyatro oyunu sonunda evlilik teklifi aldı. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansinda çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi çeşitli dizilerde rol aldı. 2007 yılında nikah masasına oturduğu İşadamı Tunç Nazikoğlu’ndan 2008 yılında boşandı. İpek Tanrıyar ile Murat Evler, 2017’de aşk yaşamaya başladı.