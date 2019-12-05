İpek Tanrıyar'dan kadehli paylaşıma açıklama: Bütün köpekler havlıyor

2 Aylık hamile olan İpek Tanrıyar elinde kadeh ile paylaşım yapınca takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı

Elinde şarap kadehiyle çekilmiş olan karesini ‘Ağaç yaşken eğilir baby’ notuyla paylaşan İpek Tanrıyar gelen tepkilerden sonra bu defa daha sert ifadeler kullanarak kendisini eleştiren takipçilerine: “Akşam bir kadeh şarap içtik, baktım, bütün köpekler havlıyor” sözleriyle seslendi.

Hamile olan İpek Tanrıyar'dan kadehli paylaşım görenleri şoke etti

TAKİPÇİLERİ NELER DEMİŞTİ?

Tanrıyar’ın bu paylaşımını eleştiren takipçileri şu sözlerle tepki göstermişti: