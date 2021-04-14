İpekyolu Belediyesi bahar temizliğine devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde başlattığı kapsamlı bahar temizliği çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürüyor.

"Tertemiz Köyler" projesi adı verilen çalışmayla ilçe sınırlarında yer alan tüm kırsal mahalleler bahar temizliği yapılacağı belirtildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde başlatılan bahar temizliği; mıntıka, yıkama, süpürme, hafriyat ve kül temizliğinden oluşuyor. Sarmaç, Kavuncu ve Karpuzlan mahallelerinde başlatılan bahar temizliğinin her köyde 2 gün devam edeceği öğrenildi. Amaçlarının temiz bir çevre ve insan sağlığının korunması olduğunu belirten İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, kent merkezi ve kırsal mahalle ayırımı yapmaksızın çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

"Tertemiz Köyler" projesi adı verilen bahar temizliği çalışmalarında okul ve camiler de unutulmuyor. Okullar temizlendikten sonra dezenfekte edilirken; camilerde ise halı yıkama, süpürme ve detaylı iç temizlik sonrası dezenfekte ediliyor.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, "Ekiplerimiz gece gündüz, kırsal ya da kent merkezi ayrımı yapmaksızın temiz bir çevre çalışmalarına devam edecek. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken, vatandaşlarımızdan da ricamız, çevrelerini kirletmesinler, çöplerini çöp kutularına atsınlar" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı