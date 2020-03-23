İpekyolu Belediyesinden korona virüs önlemleri

Van'ın İpekyolu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara alışveriş için gelen vatandaşlara korona virüsten korunmak için 14 temel kuralın yazılı olduğu el broşürü, plastik eldiven ve maske dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yürütülen seferberlik kapsamında belediye olarak gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız için çıkarılan sokağa çıkma yasağından dolayı onların ihtiyaçlarını giderme, gerek genelge kapsamında kapatılan işletme ve açık olan işletmelere yönelik denetimlerde bulunma ve gerekse de ilçe genelinde yer alan işletme ve kamu kurumlarımıza yönelik denetim ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürerek üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte zorunlu olmadıkça özellikle 65 yaş üstü ve risk gurubunda olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA