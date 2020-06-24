İpekyolu Belediyesinden okul yoluna çözüm

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yağmur ve kar suları nedeniyle muhtemel sel tehlikesiyle karşı karşıya olan Ilıkaynak Mahallesi'ndeki okul yolunu menfez köprü çalışmasıyla çözüme kavuşturdu.

İpekyolu Belediyesi, yağmur ve kar sularının etkili olduğu günlerde sel tehlikesi yaşayan, ulaşım güçlüğü çeken ve tarım arazileri tahrip olan Ilıkaynak Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine buralarda menfez köprülerin yapımına başladı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahalleye 2x2 metre genişliğinde ve 10 metre uzunluğunda menfez yapıldı. Yapılan menfezin mahalleleri için çok anlamlı ve önemli bir hizmet olduğunu belirten Ilıkaynak Muhtarı Murat Beyaztaş, Belediye Başkan Vekili Aslan'a teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizin alt tarafında bulunan 3-4 hanemizde yaşayan çocuklarımız, okullarına sele kapılma riskini de göze alarak, paçalarını sıyırarak gidip geliyorlardı. Sel riski nedeniyle aileler defalarca çocuklarını sırtlayarak karşıya geçiyorlardı. Bu anlamda sesimizi duyup yardımlarını esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Beye kendim ve mahallelim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, mahalle muhtarının talebi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla olaya el attıklarını belirterek, "Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan mahalle sakinlerimizin bu sorununu çözmekten son derece mutlu olduk. Kırsal mahallelerimizde menfez çalışmalarımızın yanı sıra birçok alanda yürüttüğümüz altyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA