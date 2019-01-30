İpekyolu Belediyesinden sömestr şenliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr şenliği kapsamında "Hapşuu" ekibinin tiyatro gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran çocuklar, sihirbaz gösterisi ve "Hapşuu" ekibinin gösterisiyle güzel vakit geçirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri, sömestr şenliği kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Amacımız yarıyıl tatillinde çocuklarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamakla birlikte, eğlendirirken eğiten ve bilgilendiren oyunları ücretsiz olarak onlarla buluşturmaktır. Bu kapsamda "Hapşuu" çocuk oyununu, üç gün boyunca sabah saat 10.30'da Berivan Kültür Merkezinde, saat 13.00 ve 15.00'de ise Van Devlet Tiyatrosunda çocuklarımızla buluşturacağız" dedi.

Çocuklar ise, oyunu çok sevdiklerini belirterek, İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA