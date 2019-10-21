İpekyolu Belediyesinden spor kompleksi

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan, Başkan Yardımcısı Şehsade Kurt ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'nde yapımı süren spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

İpekyolu Belediyesi tarafından mayıs ayında yapımına başlanan ve önümüzdeki hafta içerisinde açılması planlanan spor kompleksinde çalışmalar son aşamaya geldi. Yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olan spor kompleksinde futbol ve basketbolun yanı sıra birçok sportif faaliyetler gerçekleştirilebilecek. Yapımı süren spor kompleksini gezen İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehsade Kurt, çalışmalar hakkında basına bilgi verdi. Spor kompleksini kısa bir süre içinde açmış olmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Başkan Yacan, Yıldırım Ayaz Mahallesi'nde yapımı süren mesire ve piknik alanının da çok kısa süre içinde hizmete gireceğini kaydetti. Konuşmasında son zamanlarda Van'da artan madde bağımlılığına dikkat çeken Yacan, "Bunun önüne geçmenin yollarından biri, gençlerin spora teşvik edilmesidir" dedi.

Çalışmalarını bütçe dahilinde yaptıklarını ifade eden Yacan, "İpekyolu ilçemiz hem turizm hem sportif anlamda çok önemli bir yere sahip. İpekyolu için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İpekyoluspor da oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor ve şampiyonluklar kazanacağımızdan şüphemiz yok. Tüm kutuplaştıran ve ayrıştıran politikalara karşı bütünleştiren bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bunun için de sporun önemli bir yere sahip olduğunun bilinciyle çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Şehsade Kurt ise, İpekyolu'nun nüfus bakımından Türkiye'nin 31 ilinden daha fazla olduğuna dikkat çekerek; kısa, orta ve uzun vadede bir planlama yaptıklarını söyledi. Hizmet noktasında tüm vatandaşlara eşit davrandıklarını dile getiren Kurt, "İmkânlarınız el verdiği oranda daha büyük bir spor kompleksi yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönem içinde çok daha büyük bir spor salonunu halkın hizmetine sunacağız. Bizim sözümüz hizmettir ve sosyal belediyecilik kapsamında her mahallemizde bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından penaltı ve basket atışları yapan Yacan ve Kurt, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA