İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçeye yeni modern görünümlü ve nitelikli park alanları kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçeye yeni modern görünümlü ve nitelikli park alanları kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların dinlenip spor yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeşil alan ve park sayısını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılından bu yana yoğunlaşan çalışmalar neticesinde, ilçenin çeşitli mahallelerinde 30'dan fazla park yapılırken, toplamda 250 bin metrekarelik yeşil alan ise ilçeye kazandırıldı. Bu parklarda yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, oyun ve mesire alanları gibi çeşitli aktiviteler için alanlar oluşturuldu.

İpekyolu Belediyesinin yaptığı bu parklar arasında öne çıkan 90 bin metrekarelik alana sahip Hüsrev Paşa Parkı'nın yanı sıra Selimbey, Yalı, Şerefiye, Cevdet Paşa, Bahçıvan, Halilağa, Hatuniye, Bostaniçi ve Buzhane mahalleleriyle Gölbaşı ve Terzioğlu caddelerine de parklar kazandırıldı. Ayrıca Sahil Bandı 1. Etap çalışması bünyesinde 116 bin metrekarelik alan ile Bostaniçi Mahallesi'ne 20 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, "Yeşil Kuşak" projesi bünyesinde ise on binlerce fidan ve çalı grubunu toprakla buluşturdu. Ayrıca müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren çiçek üretim serasında da yüz binlerce mevsimlik çiçek üretilerek ilçenin cadde ve sokakları süslendi. İpekyolu Belediyesinin yeşil alanları arttırma çalışmalarının ise hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

İpekyolu Belediyesinden yeni modern parklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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