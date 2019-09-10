iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 kaç para? | Apple yeni telefon özellikleri

iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 kaç para? sorularının cevabı internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Apple her sene yeni akıllı telefon ve saatini geliştirip kullanıcılarına duyuruyor. Bu kez de yeni ürünlerini düzenlediği canlı yayınla tanıttı. Canlı yayında yeni ürünlere ilişkin tüm bilgiler paylaşıldı. Peki iPhone 11 özellikleri neler? iPhone 11 kaç para? Ayrıntılar haberimizde.

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarım anlamında şu ana kadar piyasaya sunulan iPhone'lar arsındaki en dayanıklı camlar kullanıldı. Dolby Atmos desteği ile birlikte gelecek.

Tanıtılan üç farklı modelin başlangıç seviyesi olan iPhone 11, 6.1 inçlik 324 PPI ve 1792x828 piksele sahip LCD panel ile geldi. Diğer modellerle arasındaki en büyük farklar ekran ve kamerada görüldü. Yapay zeka destekli A13 Bionic işlemcisinden güç alan iPhone 11, 4GB RAM ile birlikte geldi. Depolama konusunda üç seçenek bizi karşıladı. Bunlar 64 GB, 256 GB ve 512 GB’lık modeller.

Arka tarafta 12 Megapiksellik iki adet kamera bizleri karşıladı. Ön tarafta ise 12 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Gece modunun eklendiğini de belirtelim. Otomatik olarak çalışacak olan bu mod sayesinde gece çekimlerinde farklı bir soluk katacak. 4K 60 FPS video modu bulunacak. Üç kere fotoğraf çekme tuşuna bastığınızda video çekmeye başlayacak.

Batarya açısından da iPhone XS serisine göre geliştirme mevcut. 3.110 mAh batarya ve 5W’lık Ligthning bağlantısı, iPhone 11 ile birlikte gelecek.

Önceki modellere göre 1 saat daha fazla batarya performansı verecek ve Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek. 2 metrelik derinlikte yarım saat kadar suya dayanıklı.

iPHONE 11 KAÇ PARA?

iPhone 11, 699 dolardan satışa sunulacak.

iPHONE 11 PRO

Adının Pro olmasının nedeni olarak, şimdiye kadar üretilen en kapsamlı iPhone olması. 4 Farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Yeşil, uzay grisi, beyaz ve pembe olacak. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile gelecek.

Bu yıl tanıtılan iPhone modellerinin arasında orta seviye olarak adlandırabilceğimiz ya da daha küçük telefon sevenler için üretilen modelde 5.8 inçlik 2436x1125 piksellik OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panel 1200 nit parlaklığa erişebilecek. iPhone 11’de olduğu gibi A13 Bionic işlemcisinden güç alan model, 6 GB RAM ile birlikte gelecek ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip.

Arka kamerada 3 adet 12 Megapiksellik kamera, ön tarafta da 12 Megapiksellik bir kameraya sahip. Tabi bu kamera, iPhone X ve XS ailesinde olduğu gibi FaceID teknolojisini beraberinde getirerek, derinlik algılayıcı sensörler sayesinde kaliteli fotoğraflarda çekmemize yarayacak. Arkaya eklenen üçüncü kamera ise 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. 4X optik zoom olacağını da belirtelim. Kameralarda, OIS desteğinin bulunduğu ekleyelim. 3 kamera da 4K 60 FPS, HDR video kaydedebilecek.

Burada 12 megapiksel F1.8 geniş açı + 12 megapiksel F2.0 telefoto + 12 megapiksel F2.4 ultra geniş açı kamera bizleri karşılıyor.

Tüm bunların dışında 3.190 mAh batarya ile birlikte gelidi. Ters kablosuz şarj desteği olmayan model, 18W’lık USB Type-C şarj bağlantısına sahip.

iPhone XS'e göre 4 saat daha fazla bataryaya sahip olacak. Kutu içerisinde 18W adaptör ile hızlı şarj desteğinin geldiğini de belirtelim.

iPhone 11 Pro 999 dolar, iPhone 11 Pro Max 1099 dolardan satışa sunulacak. İlk siparişler ABD için 13 Eylül'de satışa sunulacak.

A13 Bionic işlemcisi

A11 Bionic işlemcisi saniyede 1 milyar işlem yapabiliyor. 7 nm+ teknolojisi ile geliştirilen A13 Bionic işlemcisinde 8.5 milyar transistöre sahip. 4 adet düşük güç tüketimine sahip, 2 adet orta seviye ve 2 adet de yüksek performans içeren işlemciye sahip. Yapay zekayı yöneten işlemcide ise toplamda 8 adet ayrı çekirdek bulunuyor.

APPLE ARCADE

Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.

APPLE TV PLUS

Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

Yeni iPad teknik özellikleri ve fiyatı

iPad'in işletim sistemleri hakkında yenilikler olacağı ve çok daha kullanışlı hale gelecek. 10.2 inçlik Retina ekran ile birlikte gelecek. Herhangi bir bilgisayar ekranına göre 3 kat daha parlak ve herhangi bir üst seviye bilgisayardan 2 kat daha hızlı olacak.

Ekranı üçe bölerek kullanışı çok daha kolay ve rahat hale getirebiliyorsunuz. Klavyeyi de küçültüp ekranda istediğiniz herde kullanabileceksiniz. Yani kısacası tek elle kullanım geldi. Tüm bunların yanında hafıza kartı desteğinin de artık geldiğini belirtelim. 329 dolardan satışa sunulacak ve bunun yanında 299 dolarlık bir eğitim paketi de bulunuyor. Tamamen dönüştürülebilir materyalden üretildiğini de belirtelim.

Yeni Apple Watch teknik özellikleri ve fiyatı

ABD Kalp Entütüsü ve Bergen Üniversitesi ile birlikte çalışan Apple, bu sayede çok daha gelişmiş sağlık uygulamalarını da beraberinde getiriyor. Yeni özellikler sayesinde yürürken bile ortalama kalp ritmimizi ölçebilecek.

Uzun zamandır beklenen özellik de Apple Watch 5 ile birlikte geldi. Artık isterseniz Apple Watch'un ekranının uykuya geçmesini engelleyerek, normal bir saat gibi kullanabileceksiniz.

Ekran; 60 Hz'den 1Hz aralığında çalışacak. Bu sayede ekran sürekli açıkken, bir gün boyunca şarjı bitmeden kullanabileceksiniz.

Haritada nereye döndüğünüzü, anlık olarak takip edip, yönünüzü kolaylıkla bulabileceksiniz.

Yeni iPad'lerde olduğu gibi tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan tasarlanarak piyasaya sunuluyor. Yani bu sayede Apple daha çevreci bir hale geldi de diyebiliriz.

Yeni Apple Watch 5 399 dolardan satışa sunulacak. Sim kart özelliği olanı ise 499 dolardan satışa sunulacak. Ülkemizde sim kart destekli olan modellerin kullanılamadığını da belirtelim.