iPhone 12 serisinin özellikleri | iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro max fiyatı, renkleri

Apple'ın en yeni ürünleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, Türkiye'de 9 bin 999 TL'den başlayan fiyatıyla ön siparişe açıldı. Yüksek fiyatlı bu ürünleri almak isteyen vatandaşların aklındaysa tek bir soru... değer mi? Haberimizde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun tüm özelliklerini derledik. Değip değmeyeceği kararını ise size bıraktık. İşte Apple'ın yeni modelleri...

iPhone 12 - iPhone 12 MİNİ - iPhone 12 PRO - iPhone 12 PRO MAX FİYATI

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Apple, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle dijital ortamda tanıttığı dört yeni iPhone modelinden ikisini Türkiye'de ön satışa çıkardı.

Türkiye'de ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin fiyatları da belli oldu. Bu kapsamda iPhone 12 serisinin ülkemizdeki satış fiyatları;

iPhone 12 Mini ___ 9 BİN 999 TL

iPhone 12 ___ 10 BİN 999 TL

iPhone 12 Pro ___ 14 BİN 999 TL

iPhone 12 Pro Max ___ 16 BİN 999 TL olarak belirlendi.

iPhone 12 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Apple yeni modellerde ilk defa 5G'ye yer verdi. Yani iPhone 12 ailesinin 4 üyesi de 5G teknolojisini destekleyecek donanıma sahip.

Apple yeni modellerde kutu içeriğinde radikal bir değişime gitti. Şirket 5W'lık şarj cihazını ve EarPods kulaklık modelini kaldırdı. Başka bir deyişle iPhone 12 ailesinin herhangi bir üyesini satın alan kişi şarj adaptörü ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak.

iPhone 12 serisinde cam yerine Corning tarafından geliştirilen özel bir seramik kullanıyor. Bu materyalin diğer malzemelerden veya herhangi bir camdan daha sert olduğu söyleniyor.

iPhone 12 tıpkı iPhone 11’de olduğu gibi iki arka kamera ile geliyor. IPhone 12 Pro’da ise arka tarafta 3 adet 12 MP’lik kamera ile karşılaşıyoruz. Ancak iPhone 12 Pro’nun en dikkat çeken yanı açılımı Light Detection and Ranging olan LiDAR sensörü. Bu sensör ilk olarak Apple'ın iPad Pro 2020 tabletinde karşımıza çıkmıştı. Şirket bu sensörü ilk defa akıllı telefonlarına entegre etti. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin arka kamerasına entegre bir LIDAR sensörü bulunuyor. Söz konusu sensör insan gözünün göremeyeceği kızılötesi ışınlar ile etrafı tarayarak 3B harita oluşturabiliyor. Ayrıca gece modu, portre ve Dolby Vision HDR’de bir önceki modeller ile kıyaslandığında göze çarpan iyileştirmeler yer alıyor.

iPhone 12'nin pil ömrü yerini aldığı iPhone 11'den daha iyi bir konumda değil. Biz yeni nesil modelde daha iyi bir performans beklerken iPhone 12'nin kullanım süresi bir tık azalmış.

Cihazlarda yer alan A14 bionic işlemci oldukça başarılı bir performans sunuyor. Apple yeni iPhone modelleri ile birlikte yeni kablosuz şarj teknolojisi MagSafe’i de tanıtmıştı. iPhone 12 için üretilen kılıflarla entegre olan MagSafe, mıknatıslı yapısıyla kablosuz şarjı daha kolay hale getirecek.

MagSafe ayrıca ‘Duo Charger’ özelliği sayesinde kullanıcıların hem telefonlarını hem de Apple Watch akıllı saatlerini şarj etmelerine imkan sunacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran Boyutu: 6.7" OLED

Çözünürlük: 2778 x 1284

Boyut: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm

Ağırlık: 226g

Kasa: Cerrahi sınıf paslanmaz çelik

Yonga seti: A14 Bionic

Çekirdek Sayısı: 6

Arka Kamera: Geniş açı 12 MP (f/2.2) + Ultra geniş açı 12 MP(f/2.4) + Telefoto (f/2.2) + LiDAR

Yakınlaştırma: 2,5x optik yakınlaştırma

Gece Modu: Var

Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

Face ID: Var

Video: 4K @60FPS

Dolby Vision HDR Kayıt: Var

Bluetooth: BT 5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 6

5G: Var

USB: Lightning

Dahili Hafıza: 128/256/512 GB

RAM: 6 GB

Batarya Kapasitesi: 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar online video izleme, 80 saate kadar ses çalma

Şarj Hızı: 20W

Kablosuz Şarj: MagSafe ve Qi ile kablosuz şarj

Kablosuz Şarj Hızı: 15W (MagSafe) , 7.5W (Qi)

Suya Dayanıklılık: 6m/30 dk

Renk Seçenekleri: Pasifik mavisi, altın, grafit, gümüş

İşletim Sistemi: iOS 14

Kutu İçeriği: iPhone 12 Pro Max, USB-C - Lightning kablosu, belgeler

Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2020

iPhone 12 PRO RENKLERİ

Gümüş

Grafit

Altın

Pasifik Mavisi

iPhone 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu : 6.7"

Ekran Çözünürlüğü : 1284x2778 px

Arka Kamera : 12 MP

Arka Kamera Tipi : Üçlü Kamera

Ön Kamera : 12 MP

4G :

Dahili Hafıza : 128 GB

Kablosuz Şarj :

Hızlı Şarj :

Suya Dayanıklı :

Çerçevesiz :

Dokunmatik :

Wi-Fi :

Bluetooth :

İşletim Sistemi : iOS

GPS :

Çıkış Yılı : 2020

Çentikli Ekran :

Ekran Teknolojisi : OLED

NFC :

Akıllı :

5G :

Yüz Tanıma :

Chipset : A14 Bionic

USB Türü : Lightning

Boyutlar : 160.8x78.1x7.4 mm

Hoparlör : Stereo

Ağırlık : 226 gr

Kulaklık Bağlantısı : Lightning

İkinci Arka Kamera : 12 MP

Üçüncü Arka Kamera : 12 MP

Suya Dayanıklılık Seviyesi : IPX8

