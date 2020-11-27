iPhone 12 serisinin özellikleri | iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro max fiyatı, renkleri
Apple'ın en sevilen modellerinden olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de 9 bin 999 TL ile 19.999 TL arasında değişen fiyatlarla ön siparişe açıldı. Apple tutkunlarının merakla beklediği bu telefonların tüm özelliklerini haberimizde sizin için derledik.
Apple'ın en yeni ürünleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, Türkiye'de 9 bin 999 TL'den başlayan fiyatıyla ön siparişe açıldı. Yüksek fiyatlı bu ürünleri almak isteyen vatandaşların aklındaysa tek bir soru... değer mi? Haberimizde iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun tüm özelliklerini derledik. Değip değmeyeceği kararını ise size bıraktık. İşte Apple'ın yeni modelleri...
iPhone 12 - iPhone 12 MİNİ - iPhone 12 PRO - iPhone 12 PRO MAX FİYATI
Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Apple, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle dijital ortamda tanıttığı dört yeni iPhone modelinden ikisini Türkiye'de ön satışa çıkardı.
Türkiye'de ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin fiyatları da belli oldu. Bu kapsamda iPhone 12 serisinin ülkemizdeki satış fiyatları;
iPhone 12 Mini ___ 9 BİN 999 TL
iPhone 12 ___ 10 BİN 999 TL
iPhone 12 Pro ___ 14 BİN 999 TL
iPhone 12 Pro Max ___ 16 BİN 999 TL olarak belirlendi.
iPhone 12 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ
- Apple yeni modellerde ilk defa 5G'ye yer verdi. Yani iPhone 12 ailesinin 4 üyesi de 5G teknolojisini destekleyecek donanıma sahip.
- Apple yeni modellerde kutu içeriğinde radikal bir değişime gitti. Şirket 5W'lık şarj cihazını ve EarPods kulaklık modelini kaldırdı. Başka bir deyişle iPhone 12 ailesinin herhangi bir üyesini satın alan kişi şarj adaptörü ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak.
- iPhone 12 serisinde cam yerine Corning tarafından geliştirilen özel bir seramik kullanıyor. Bu materyalin diğer malzemelerden veya herhangi bir camdan daha sert olduğu söyleniyor.
- iPhone 12 tıpkı iPhone 11’de olduğu gibi iki arka kamera ile geliyor. IPhone 12 Pro’da ise arka tarafta 3 adet 12 MP’lik kamera ile karşılaşıyoruz. Ancak iPhone 12 Pro’nun en dikkat çeken yanı açılımı Light Detection and Ranging olan LiDAR sensörü. Bu sensör ilk olarak Apple'ın iPad Pro 2020 tabletinde karşımıza çıkmıştı. Şirket bu sensörü ilk defa akıllı telefonlarına entegre etti. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin arka kamerasına entegre bir LIDAR sensörü bulunuyor. Söz konusu sensör insan gözünün göremeyeceği kızılötesi ışınlar ile etrafı tarayarak 3B harita oluşturabiliyor. Ayrıca gece modu, portre ve Dolby Vision HDR’de bir önceki modeller ile kıyaslandığında göze çarpan iyileştirmeler yer alıyor.
- iPhone 12'nin pil ömrü yerini aldığı iPhone 11'den daha iyi bir konumda değil. Biz yeni nesil modelde daha iyi bir performans beklerken iPhone 12'nin kullanım süresi bir tık azalmış.
- Cihazlarda yer alan A14 bionic işlemci oldukça başarılı bir performans sunuyor. Apple yeni iPhone modelleri ile birlikte yeni kablosuz şarj teknolojisi MagSafe’i de tanıtmıştı. iPhone 12 için üretilen kılıflarla entegre olan MagSafe, mıknatıslı yapısıyla kablosuz şarjı daha kolay hale getirecek.
- MagSafe ayrıca ‘Duo Charger’ özelliği sayesinde kullanıcıların hem telefonlarını hem de Apple Watch akıllı saatlerini şarj etmelerine imkan sunacak.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran Boyutu: 6.7" OLED
Çözünürlük: 2778 x 1284
Boyut: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm
Ağırlık: 226g
Kasa: Cerrahi sınıf paslanmaz çelik
Yonga seti: A14 Bionic
Çekirdek Sayısı: 6
Arka Kamera: Geniş açı 12 MP (f/2.2) + Ultra geniş açı 12 MP(f/2.4) + Telefoto (f/2.2) + LiDAR
Yakınlaştırma: 2,5x optik yakınlaştırma
Gece Modu: Var
Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)
Face ID: Var
Video: 4K @60FPS
Dolby Vision HDR Kayıt: Var
Bluetooth: BT 5.0
Wi-Fi: Wi-Fi 6
5G: Var
USB: Lightning
Dahili Hafıza: 128/256/512 GB
RAM: 6 GB
Batarya Kapasitesi: 20 saate kadar video oynatma, 12 saate kadar online video izleme, 80 saate kadar ses çalma
Şarj Hızı: 20W
Kablosuz Şarj: MagSafe ve Qi ile kablosuz şarj
Kablosuz Şarj Hızı: 15W (MagSafe) , 7.5W (Qi)
Suya Dayanıklılık: 6m/30 dk
Renk Seçenekleri: Pasifik mavisi, altın, grafit, gümüş
İşletim Sistemi: iOS 14
Kutu İçeriği: iPhone 12 Pro Max, USB-C - Lightning kablosu, belgeler
Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2020
iPhone 12 PRO RENKLERİ
- Gümüş
- Grafit
- Altın
- Pasifik Mavisi
iPhone 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu : 6.7"
Ekran Çözünürlüğü : 1284x2778 px
Arka Kamera : 12 MP
Arka Kamera Tipi : Üçlü Kamera
Ön Kamera : 12 MP
4G :
Dahili Hafıza : 128 GB
Kablosuz Şarj :
Hızlı Şarj :
Suya Dayanıklı :
Çerçevesiz :
Dokunmatik :
Wi-Fi :
Bluetooth :
İşletim Sistemi : iOS
GPS :
Çıkış Yılı : 2020
Çentikli Ekran :
Ekran Teknolojisi : OLED
NFC :
Akıllı :
5G :
Yüz Tanıma :
Chipset : A14 Bionic
USB Türü : Lightning
Boyutlar : 160.8x78.1x7.4 mm
Hoparlör : Stereo
Ağırlık : 226 gr
Kulaklık Bağlantısı : Lightning
İkinci Arka Kamera : 12 MP
Üçüncü Arka Kamera : 12 MP
Suya Dayanıklılık Seviyesi : IPX8