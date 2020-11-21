Akıllı telefonseverlerin merakla beklediği gün geldi. Türkiye'de en çok satılan akıllı telefon modellerinden olan Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı İPhone 12 serisinin Türkiye'deki fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıla nazaran fiyatlar yine artış gösterirken telefonlara vatandaşların ne kadar ilgi göstereceği ise merak konusu oldu.

İPHONE 12 FİYAT LİSTESİ

Apple tarafından duyurulan yeni İPhone fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 64 GB: 10 bin 999 TL

iPhone 12 128 GB: 11 bin 499 TL

iPhone 12 256 GB: 12 bin 499 TL

iPhone 12 mini 64 GB: 9 bin 999 TL

iPhone 12 mini 128 GB:10 bin 499 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 11 bin 499 TL

iPhone 12 Pro 128 GB: 14 bin 999 TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15 bin 999 TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17 bin 999 TL

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16 bin 999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17 bin 999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19 bin 999 TL

İPHONE 12 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İPhone 12 Mini'nin Türkiye'de ne zaman satılacağı bilinmiyor. İPhone 12 ve İPhone 12 Pro'nun 27 Kasım'da ön siparişleri alınacak, 4 Aralık'ta satışa başlanılacak.

iPhone 12 Pro Max'in satış ve ön sipariş tarihi açıklanmadı.