ABD merkezli teknoloji devi Apple heyecanla beklenen lansmanını gerçekleştirdi. Apple yeni iPhone modelini tanıttı. Gerçekleştirilen etkinliğin ardından iphone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar? | iphone 13 ne zaman satışa çıkacak? gibi soruların yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

İPHONE 13 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 13'ün Türkiye'de hangi fiyat üzerinden satışa sunulacağı henüz belli değil. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. Buna karşın tahmini fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

iPhone 13 Mini fiyatı:

iPhone 13 Mini: 699 (Tahmini Türkiye satış fiyatı 10 bin 500 TL)

iPhone 13 fiyatı:

iPhone 13: 799 dolar (Tahmini Türkiye satış fiyatı 13 bin 700 TL)

iPhone 13 Pro fiyatı:

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatı:

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

iPad Mini Fiyatı:

499 dolar (Tahmini Türkiye satış fiyatı 6 bin TL)

Apple Watch Series 7 fiyatı:

399 dolar (Tahmini Türkiye satış fiyatı 4 bin TL)

İPHONE 13 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 13'ün Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

İPHONE 13 AMERİKA FİYATI NE KADAR?

Bugünkü etkinlikte yapılan açıklamaya göre; iPhone 13 799 dolardan başlayan fiyatlar ile iPhone 13 Mini ise 699 dolardan ABD'de satışa sunulacak.

Apple'ın etkinliğinde şirketin CEO'su Tim Cook sahneye çıktı. İlk olarak yeni iPad ve tasarımı yenilenen iPad mini tanıtıldı. Apple'ın CEO'su Tim Cook iPhone 13 ailesini tanıttı. 5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip.

iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor. A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu.

iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor. Ön tarafta 13 MP f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor. Bu kamera 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

APPLE HAKKINDA

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer, Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirkettir.

En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise OS X ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır.