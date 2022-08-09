İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...

İPhone 14’ün çıkış lansmanın erteleyeceği ve beraberinde piyasaya sürülme tarihinin de değişeceği düşünülüyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Apple’ın, son döneme damgasını vuran Çin-Tayvan tansiyonu nedeniyle iPhone 14'ün piyasaya çıkışını erteleyebileceği iddiası gündeme geldi.

Apple’ın Tayvanlı çip şirketi olan TSMC’ye yönelik baskılardan etkilendiği iddia edilirken TSMC ve Apple’a iPhone'ların monte edildiği Çin'deki tesis üzerinden yeni bir yazı geldi.

İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...

YASAKLAMA MI GELDİ?

Yazıya göre Çin Komünist Partisi’nin, nakliye belgelerinde "Tayvan" veya "Çin Cumhuriyeti"nden söz edilmesini yasaklayan yeni düzenlemeler getirdiği belirtiliyor.

İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...

Dolayısıyla donanımın bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamı çıkıyor.

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