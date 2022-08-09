İPhone 14 bekleyenlere kötü haber! İptal kararı...

Apple’ın, son döneme damgasını vuran Çin-Tayvan tansiyonu nedeniyle iPhone 14'ün piyasaya çıkışını erteleyebileceği iddiası gündeme geldi.

Apple’ın Tayvanlı çip şirketi olan TSMC’ye yönelik baskılardan etkilendiği iddia edilirken TSMC ve Apple’a iPhone'ların monte edildiği Çin'deki tesis üzerinden yeni bir yazı geldi.

YASAKLAMA MI GELDİ?

Yazıya göre Çin Komünist Partisi’nin, nakliye belgelerinde "Tayvan" veya "Çin Cumhuriyeti"nden söz edilmesini yasaklayan yeni düzenlemeler getirdiği belirtiliyor.

Dolayısıyla donanımın bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamı çıkıyor.

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