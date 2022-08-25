İPhone 14 bekleyenlere müjde! Apple gece yarısı kararı ile resmen duyurdu!

Apple’ın, son döneme damgasını vuran Çin-Tayvan tansiyonu nedeniyle iPhone 14'ün piyasaya çıkışını erteleyebileceği iddiası gündeme gelmişti.

Apple’ın Tayvanlı çip şirketi olan TSMC’ye yönelik baskılardan etkilendiği iddia edilirken TSMC ve Apple’a iPhone'ların monte edildiği Çin'deki tesis üzerinden yeni bir yazı geldi.

YASAKLAMA MI GELDİ?

Yazıya göre Çin Komünist Partisi’nin, nakliye belgelerinde "Tayvan" veya "Çin Cumhuriyeti"nden söz edilmesini yasaklayan yeni düzenlemeler getirdiği belirtiliyor. Dolayısıyla donanımın bir kısmının Tayvan'a iade edilebileceği ve iPhone 14 üretimini geciktirebileceği anlamı çıkıyordu.

IPHONE 14'ÜN TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI

Bu iddialarla birlikte iPhone 14'ün çıkış tarihi merakla beklenirken, dün akşam saatlerinde Apple’dan sürpriz bir duyuru yapıldı. Şirketin açıklamasına göre, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı "Far Out" etkinliği, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü TSİ 20:00'de gerçekleşecek. iPhone 14'ün 7 Eylül'de tanıtıldıktan kısa süre sonra satışa çıkması bekleniyor.

IPHONE 14'ÜN FİYATI

iPhone 14 serisinin fiyatları için yapılan tahminler şu şekilde;

iPhone 14: 799 dolar

iPhone 14 Max: 899 dolar

iPhone 14 Pro: 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max: 1199 dolar

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ne zaman tanıtılacak?

IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mark Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek.

Apple, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa oranı yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

APPLE IPHONE 14 İLE BİRLİKTE NELER TANITACAK?

Etkinlikte 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'in tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 serisinin dışında etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise şöyle;

Apple Watch Series 8

Yeni Apple Watch SE

Apple Watch Pro (İsmi kesin değil, ancak daha dayanıklı bir üst sürüm bekleniyor)

AirPods Pro 2