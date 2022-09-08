iphone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

Apple şirketi, bu yıl da yeni iPhone modelini tanıttı. Serinin en son teknoloji ile üretilen ve en güçlü telefonu olan iPhone 14, merakla bekleniyordu. Şirketin dijital olarak yayınlamış olduğu etkinlikte tanıtılan yeni iPhone modelleri, özellikleriyle meraklıların beğenisine sunuldu.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Apple, Türkiye'deki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verdi. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına ise yüzde 19 - 26 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişirken, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de zam geldi.

iPHONE 12, 13, SE ZAMLANDI

iPhone 14 tanıtım öncesinde Apple Store üzerindeki başlangıç fiyatı 20 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini’nin Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL’ye çıkarıldı. 22 bin 499 TL olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 27 bin 999 TL’ye yükseltildi.

Türkiye'deki başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'ye çıkarılan iPhone 12'nin sayış etiketinde de yüzde 19 ile yüzde 20 düzeyinde artışa gidildi. iPhone SE'nin de Türkiye'deki en düşük fiyatı yüzde 26'lık artışla 16 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

iPhone 13 mini Türkiye fiyatları

iPhone 13 mini Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim 128 GB 20999 24999 19% 256 GB 22999 27599 20% 512 GB 26999 32899 22%

iPhone 13 Türkiye fiyatları

iPhone 13 Model Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Değişim 128 GB 22499 27999 24% 256 GB 24499 30599 25% 512 GB 28499 35899 26%

iPhone 12 Türkiye fiyatları