iPhone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

Apple markasının en çok kullanılan ürünlerinden biri olan iPhone serisinin son modelinin tanıtılmasının ardından önceki modellere de kallavi bir zam geldi.

Gül Erdoğan
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iPhone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

Apple şirketi, bu yıl da yeni iPhone modelini tanıttı. Serinin en son teknoloji ile üretilen ve en güçlü telefonu olan iPhone 14, merakla bekleniyordu. Şirketin dijital olarak yayınlamış olduğu etkinlikte tanıtılan yeni iPhone modelleri, özellikleriyle meraklıların beğenisine sunuldu.

YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Apple, Türkiye'deki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verdi. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına ise yüzde 19 - 26 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişirken, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de zam geldi.

iphone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

iPHONE 12, 13, SE ZAMLANDI

iPhone 14 tanıtım öncesinde Apple Store üzerindeki başlangıç fiyatı 20 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini’nin Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL’ye çıkarıldı. 22 bin 499 TL olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 27 bin 999 TL’ye yükseltildi.

Türkiye'deki başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'ye çıkarılan iPhone 12'nin sayış etiketinde de yüzde 19 ile yüzde 20 düzeyinde artışa gidildi. iPhone SE'nin de Türkiye'deki en düşük fiyatı yüzde 26'lık artışla 16 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

iPhone 13 mini Türkiye fiyatları

iPhone 13 mini
ModelEski Fiyatı (TL)Yeni Fiyatı (TL)Değişim
128 GB209992499919%
256 GB229992759920%
512 GB269993289922%

iPhone 13 Türkiye fiyatları

iPhone 13
ModelEski Fiyatı (TL)Yeni Fiyatı (TL)Değişim
128 GB224992799924%
256 GB244993059925%
512 GB284993589926%

iphone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

iPhone 12 Türkiye fiyatları

iPhone 12
ModelFiyatı (TL)Yeni Fiyatı (TL)Değişim
64 GB209992499919%
128 GB219992629920%
256 GB239992889920%

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