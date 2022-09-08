iphone 14'ün cep yakan fiyatı diğer modellere de sıçradı! Türkiye fiyatları yüzde 26 zamlandı!

Apple şirketi, bu yıl da yeni iPhone modelini tanıttı. Serinin en son teknoloji ile üretilen ve en güçlü telefonu olan iPhone 14, merakla bekleniyordu. Şirketin dijital olarak yayınlamış olduğu etkinlikte tanıtılan yeni iPhone modelleri, özellikleriyle meraklıların beğenisine sunuldu.
YÜZDE 20 ZAM YAPILDI
Apple, Türkiye'deki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin satışına son verdi. iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına ise yüzde 19 - 26 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
iPhone 14 modellerinde Türkiye satış fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişirken, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de zam geldi.
iPHONE 12, 13, SE ZAMLANDI
iPhone 14 tanıtım öncesinde Apple Store üzerindeki başlangıç fiyatı 20 bin 999 TL olan iPhone 13 Mini’nin Türkiye’deki yeni başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL’ye çıkarıldı. 22 bin 499 TL olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 27 bin 999 TL’ye yükseltildi.
Türkiye'deki başlangıç fiyatı 24 bin 999 TL'ye çıkarılan iPhone 12'nin sayış etiketinde de yüzde 19 ile yüzde 20 düzeyinde artışa gidildi. iPhone SE'nin de Türkiye'deki en düşük fiyatı yüzde 26'lık artışla 16 bin 999 TL'ye çıkarıldı.
iPhone 13 mini Türkiye fiyatları
|iPhone 13 mini
|Model
|Eski Fiyatı (TL)
|Yeni Fiyatı (TL)
|Değişim
|128 GB
|20999
|24999
|19%
|256 GB
|22999
|27599
|20%
|512 GB
|26999
|32899
|22%
iPhone 13 Türkiye fiyatları
|iPhone 13
|Model
|Eski Fiyatı (TL)
|Yeni Fiyatı (TL)
|Değişim
|128 GB
|22499
|27999
|24%
|256 GB
|24499
|30599
|25%
|512 GB
|28499
|35899
|26%
iPhone 12 Türkiye fiyatları
|iPhone 12
|Model
|Fiyatı (TL)
|Yeni Fiyatı (TL)
|Değişim
|64 GB
|20999
|24999
|19%
|128 GB
|21999
|26299
|20%
|256 GB
|23999
|28899
|20%