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İphone kullananlar dikkat! Tehlikeyle karşı karşıyasınız, elinizi çabuk tutun! Apple harekete geçti!

Hackerların iMessage uygulamasını kullanarak telefonlara kolayca erişebildiğini fark eden Apple, harekete geçti. İphone telefonlarını güvenlik açıklarından koruma amacıyla acil bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemeyi yapan kullanıcıların korunacağı ifade edildi.

İphone kullananlar dikkat! Tehlikeyle karşı karşıyasınız, elinizi çabuk tutun! Apple harekete geçti!

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlarında bulunan bir açığı fark etmesinin ardından için harekete geçerek acil bir güncelleme yayınladı. Yapılan bu güvenlik güncellemesinin, hackerların iMessage uygulaması üzerinden telefonlara kolaylıkla erişmesini sağlayan bir casus yazılımın fark edilmesi üzerine yayınlandığı ifade edildi. karşı açığı kapatmak üzere servis edildiği belirtildi. Resmi bilgiler olmasa da bazı araştırmacılar iMessage tarafından kullanılan söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste karşı casusluk amacıyla kullanıldığını açıkladı.

İphone kullananlar dikkat! Tehlikeyle karşı karşıyasınız, elinizi çabuk tutun! Apple harekete geçti!

YENİ BİR AÇIK DEĞİL

Toronto Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Citizen Lab araştırmacıları, bu durumun yeni olmadığını ve Şubat ayından bu yana kullanıldığını ifade ediyor. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus adlı casus yazılımın Suudi bir aktivistin telefonuna yerleştirildiği öne sürüldü. Aktivistin her türlü bilgisi, bu yazılımla birlikte izlendi.

İphone kullananlar dikkat! Tehlikeyle karşı karşıyasınız, elinizi çabuk tutun! Apple harekete geçti!

LİNKE TIKLAMASALAR BİLE ERİŞİLEBİLİYOR

Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasında bulunan açığın kapatıldığı öne sürüldü. Bu açığı kullanan hackerların, erişmek istediği kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebildiği söylendi. Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden telefonu ve bilgileri hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin açıklanmamasını istedi.

İphone kullananlar dikkat! Tehlikeyle karşı karşıyasınız, elinizi çabuk tutun! Apple harekete geçti!

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