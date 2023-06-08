iPhone kullananlara güzel haber! iOS 17 ile bu özellikler yüklendi!

Telefonlarına sık sık güncelleme getiren Apple markasının son güncellemesi dikkatleri çekti! Peki iOS güncellemesiyle hangi özellikler geldi? Tüm detaylar haberimizde.

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iPhone kullananlara güzel haber! iOS 17 ile bu özellikler yüklendi!

Apple cihazlarına sık sık iOS güncellemeleri geliyor ve yenilikler sunuluyor. Peki son güncelleme olan iOS 17 güncellemesiyle birlikte gelen değişiklikler neler? Tüm detayalra haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOS 17 GÜNCELLEMESİYLE GELEN YENİLİKLER

Apple tarafından sunulan iOS 17 güncellemesiyle birlikte iPhone telefonlara StandBy modu, FaceTime mesaj bırakma özelliği gibi birçok farklı özellik geldi. Yeni güncellemeyle birlikte tarif araması da geldi. Bu özellikle birlikte iPhone kullanan kişiler fotoğraflarda yer alan yiyeceğe dokunduktan sonra tarifi doğrudan aratabilecek. Aynı zamanda bir fotoğraftan ya da videodan nesne kaldırma özelliği de genişleyecek. Güncelleme ile birlikte araştır butonu aktif olacak ve kırpılan görüntü ile ilgili daha çok bilgi bulunabilecek. Fotoğraflar uygulamasıyla birlikte artık fotoğraflarda ve videolarda yer alan kedi, köpek, evcil hayvanlar da insanlar bölümünde olacak. Dijital beyaz tahta uygulaması olarak çıkan Freeform ise güncellemeyle birlikte suluboya fırçası, kaligrafi kalemi, vurgulayıcı, değişken gibi çizim araçları da kullanılacak. Çıplaklık filtresi ile birlikte iç çamaşırı, bikini, mayo gibi olan fotoğraflarda blurlama işlemi yapılacak. 

iOS 17 Güncellemesi Yenilikleri

AirDrop, FaceTime mesajları, telefon uygulaması ve üçüncü kişilerden gelen fotoğraflarda bu özellik aktif olacak ve kullanıcıya fotoğrafı görmek isteyip istemediği sorulacak. Mail uygulamasında da tek seferlik kodlar otomatik doldurma özelliğine sahip olacak. Halo, Smirk, Peekaboo isimli üç yeni memoji çıkartması gelecek. Hatırlatıcılar uygulamasında alışveriş listeleri toplu hale gelebilecek. AirTag paylaşımı beş kişiye çıkacak ve nesne konumu belirlenebilecek. iPadOS 17 ile birlikte artık PDF doldurması yapılabilecek. Araç takımları da aktif hale gelecek ve bir uygulama açılmadan işlem yapılması sağlanacak. Yani Spotify uygulamasına girilmeden müzik değiştirilip durdurulabilecek. Güncellemeyle birlikte yakında olan bir cihaz ya da hesapta doğrulanan bir telefon numarası ile birlikte telefonunuzda oturum açmanız sağlanacak. Güncelleme sonrası telefon karanlık modda kullanılabilecek. Aynı zamanda sapı basılı tutup aktif edilecek yeni bir sessize alma işlevi gelecek. Hava durumu uygulamasında ise önceki günlerin hava durumları görülebilecek. Beta sürümü kullanıma sunulan iOS 17 güncellemesi sonrasında kullanıcılar güncellemeyi alabilecek. iOS 17 güncellemesinin Eylül ayından itibaren telefonlara gelmesi bekleniyor. 

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