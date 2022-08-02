iPhone Safari WebKit dahili hata nedir? "WebKit dahili bir hatayla karşılaştı" ne demek?

iPhone Safari WebKit dahili hata nedir? sorusu, son günlerde kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Bu kod kimi zaman telefonlara zarar veriyor, hatta ve hatta tamamen bozulmasına yol açabiliyor. Peki, nedir bu WebKit hatası? Safari uygulamasında herhangi bir siteye erişmek isteyenler "WebKit dahili bir hatayla karşılaştı" şeklinde uyarılıyor. İşte, "WebKit dahili bir hatayla karşılaştı" ne demek? sorusunun yanıtı...

İPHONE SAFARİ WEBKİT DAHİLİ HATA NEDİR? "WEBKİT DAHİLİ BİR HATAYLA KARŞILAŞTI" NE DEMEK?

Son yıllarda güncelleme sonrası 'çöken' iOS, yeni bir zararlı kod ile karşılaştı. WebKit adı verilen kof sebebiyle cihazınızı kilitleyen, herhangi ulaşımınızı engelleyin ve ardından cihazınızın yeniden başlatılması önerilen bu hatanın kısa zaman içerisinde Apple tarafından çözülecektir. iOS güncellemeleri yükseldikçe, zaman zaman çeşitli hatalar kullanıcıyı zor duruma sokabiliyor.

Apple resmi sitesinde bu hatayı şöyle değerlendiriyor;

Bir web sayfası çok fazla yeniden yönlendiriliyorsa, bir yeniden yönlendirme döngüsüne yol açacak şekilde ayarlanmış olabilir. Böyle bir durumda sayfanın sahibinin sorunu düzeltmesi gerekir.

Sorun, tarayıcı önbelleğinizde veya çerezlerde güncel olmayan yeniden yönlendirme bilgilerinin bulunmasıyla da ilgili olabilir. Sorunun nedenini belirlemek için:

Safari menü çubuğunda Safari > Tercihler'i seçin. Gizlilik simgesini tıklayın. Web Sitesi Verilerini Yönet'i tıklayın. Yeniden yönlendirilen web sitesinin adını bulmak için Arama alanını kullanın, ardından web sitesini seçin ve Sil'i tıklayın. Safari, önbellek ve çerezler de dahil olmak üzere web sitesinin depolanmış tüm verilerini siler. Bu işlem web sitesinden çıkış yapmanıza veya site davranışının değişmesine neden olabilir. Bitti'yi tıklayın ve ardından Safari tercihlerini kapatın.

Sorun devam ederse bu adımları izleyin, ancak yeniden yönlendirilen web sitesi için Sil'i tıklamak yerine Safari'de ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinin depolanmış verilerini silmek için Tümünü Sil'i tıklayın.

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