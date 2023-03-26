Migros, Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olarak, Apple'ın en son iPhone modellerinde müşterilerine büyük indirimler sunuyor. Apple Inc. tarafından tasarlanan ve üretilen iPhone'lar, şık tasarımları, kullanıcı dostu arayüzleri ve yüksek kaliteli kameraları ile bilinir. Migros, İsviçre merkezli bir perakende zinciri olup, Türkiye, İsviçre ve diğer bazı ülkelerde faaliyet göstermektedir. Migros, gıda ve temel tüketim mallarının yanı sıra giyim, ev eşyaları, elektronik ve mobilya gibi diğer kategorilerde de ürünler sunmaktadır. Migros, müşterilerine kaliteli hizmet, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlar sunarak müşteri memnuniyetini amaçlamaktadır. İşte Migros'ta bulabileceğiniz iPhone fiyatları...
iPhone'dan vazgeçemeyenlere güzel haber! iPhone 11, iPhone 13, iPhone 14 o markette dev indirime girdi: İlk giden son model telefonu en ucuza kapacak
Birçok kişi tarafından büyük ilgi gören iPhone telefonlarda önemli bir indirim, Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden birinde gerçekleşiyor. Bu marketteki iPhone fiyatlarına bir göz atalım.
YAYINLAMA
Son Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
Çok Okunanlar
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
Yorumlananlar