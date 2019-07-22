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  3. IPhone'larda yeni dönem: iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu

IPhone'larda yeni dönem: iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz dönemde WWDC'de tanıttığı iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu.

IPhone'larda yeni dönem: iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu 1111

Geçen aylarda WWDC'de ilk defa görücüye çıkan iOS 13 henüz kullanıma girmedi.