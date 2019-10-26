İpinden boşanan at minibüse çarpıp ağır yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ipinden boşanan at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kumluca ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Tuncel'e ait at, öğleden önce bağlı bulunduğu yerden ipini merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesinden gelen at seyir halindeki minibüse çarptı. Atın çarptığı 07 C 69116 plakalı minibüsün sahibi Mustafa Biçen, "Aniden önüme çıktı, çok hızlı geldi. Kurtarmaya çalıştım buna rağmen minibüs "ün arka tekerinin üstüne çarptı ve yere yığıldı" dedi.

Kazdan sonra olay yerine Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekim Sinan Ulusoy geldi. Yaralanan ata ilk müdahaleyi veteriner Hekim Sinan Ulusoy yaptı. Kaza yerine gelen atın sahibi Mücahit Tuncel ise atını bir traktörün römorkuna koyarak olay yerinden götürdü.

Kaynak: İHA