İpka ne demek, TDK'ya göre İpka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İpka ne demek? İpka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ipka kelimesi. Peki ipka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ipka nedir, ipka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İpka kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İpka kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İPKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İpka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İpka kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ipka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yerinde, önceki durumunda bırakma

- Sınıfta bırakma



İPKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ipka etmek

