İplik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İplik Operatörü görev tanımı nedir, İplik Operatörü ne iş yapar, İplik Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İplik Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İplik Operatörü Tanımı;

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İplik Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İplik Operatörü Maaşları

İplik Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İplik Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İplik Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.58

Meslek Adı :

İplik Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik Operatörü; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, iplik eğirme sürecinde iş organizasyonu yapan, üretim öncesi hazırlıkların yapılmasını sağlayan, yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlayan, üretilecek ürünün hammaddesine göre makine ayarlarını yapan, üretim yapılmasını sağlayan, üretim sonrası işlemlerin yapılmasını sağlayan, sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlayan, üretim performansını kontrol eden ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüterek operatörleri sevk ve idare eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İplik Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak, b) İplik üretimine hazırlıkların yapılmasını sağlamak,

c) Yeni partiye ilgili makinenin hazırlanmasını sağlamak,

d) Kops/bobin üretilmesini sağlamak ,

e) Üretimi sonrası gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

f) Sorumluluğundaki makinelerin kontrol edilmesini sağlamak,

g) Üretim sürecinin performansını kontrol etmek

h) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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