İpsala'da zarar gören sulama kanalı onarıldı

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde zarar gören sulama kanalı Hamzadere Sulama Birliği ekiplerince onarıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ekiplerin onarım için çalıştığı belirtildi.

Yenikarpuzlu beldesindeki sulama kanalında çökme oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamzadere Sulama Birliğine ait olan P4 iletim kanalı Yenikarpuzlu mevkisinde asfalt yol İle kesişim noktasında kaplama beton çöktü. Çökme üzerine birlik çalışanları pompa istasyonlarını durdurup ana kanalda bulunan suyu tahliye etti.

Çiftçilerimizin mağdur olmamaları, verimlerde sıkıntı yaşanmaması için Hamzadere Sulama Birliği çalışanları bayram gününde alarma geçmiş, beton santrallerinin kapalı olması nedeni ile betonu elle hazırlamış ve arıza giderilmiştir. Birlik yetkilileri tüm çiftçilerimizin Kurban Bayramını kutlar, onların güvenli bir hasat yapabilmeleri için bayram günü dahi olsa hizmetlerine devam etmektedir."

Kaynak: AA