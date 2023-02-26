İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İqraam Rayners adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İqraam Rayners Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İqraam Rayners 19 Aralık 1995 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İqraam Rayners Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İqraam Rayners, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İqraam Rayners'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İqraam Rayners Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İqraam Rayners isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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İqraam Rayners Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İqraam Rayners futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2014 yılında Santos FC

29 Temmuz 2017 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2020 yılında SuperSport Utd.

31 Ocak 2023 yılında Stellenbosch FC

İqraam Rayners Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İqraam Rayners şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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